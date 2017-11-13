Керченские бодибилдеры закрыли сезон соревнований

Керченские бодибилдеры подвели итоги соревнований. Трое опытных атлетов имели амбициозные планы в осеннем сезоне, участвовать на турнирах всех уровней.

После Чемпионата Керчи по бодибилдингу, городская сборная отправилась на Крымские соревнования в Симферополь. Из двенадцати керченских спортсменов, хорошими результатами отличились трое. Ирина ЧЕРИНА в своей категории фитнес-бикини свыше 168 см вошла в шестерку лучших и заняла четвертое место. Егор ГАВРИЛОВ, категория мужской бодибилдинг свыше 90 килограмм, в не простой борьбе уступил первое место опытному спортсмену из Симферополя и стал вице-чемпионом Крыма. Юлия СОЛОХА участвовала в двух возрастных номинациях, среди мастеров, женщин старше 35 лет она заняла второе место, и в номинации женщины фитнес-бикини свыше 168см стала Чемпионкой Крыма.

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Эти спортсмены вошли в состав сборной Крыма и поехали в Астрахань, для участия в чемпионате России. Опытные атлеты отмечают, что на российских соревнованиях гораздо сложнее победить, чем на международных чемпионатах.

В сложнейшей борьбе среди профессионалов высокого уровня, керченские спортсмены показали хорошие результаты. Юлия СОЛОХА участвовала в номинации мастера, она попала в число пятнадцати лучших спортсменок. Егор ГАВРИЛОВ участвовал в номинации мужской бодибилдинг до 100кг и занял седьмое место. В командном зачете сборная Крыма заняла восемнадцатое место среди пятидесяти четырех команд России.

Заключительным в этом сезоне стал Чемпионат Южного Федерального округа, который проходил в рамках силового фестиваля «Самсон-43». Керченский бодибилдер Егор ГАВРИЛОВ занял 4 место в категории супертяжей. Ирина ЧЕРИНА стала шестой в номинации фитнес-бикини до 172 см.

Золотую медаль и кубок с главного Чемпионата юга России привезла Юлия СОЛОХА. Она стала чемпионкой Южного Федерального Округа по бодибилдингу и победительница «Самсона-43».

Такие результаты керченские спортсмены показали благодаря собственной целеустремленности и трудолюбию. Особую благодарность спортсмены выражают руководителю Федерации бодибилдинга Керчи Першко Натальи. Под ее руководством не только организовываются соревнования и проекты, она и сама является отличным тренером. За активную деятельность в сфере физической культуры и спорта, а так же пропаганду здорового образа жизни, глава керченской Администрации Сергей БОРОЗДИН, наградил Наталью почетной грамотой.

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