Керчане будут боксировать в Санкт—Петербурге, где пройдет 9—ый Региональный турнир по Боксу среди юношей, на призы Чемпиона Мира в Супертяжелом весе Николая Валуева.

Воспитанники ДЮСШ No4, тренеров Дубина В.В. и Шевченко А.Л., Артур Барских (2001 г.р.) и Игорь Костенко (2002 г.р.), представят наш город на соревнованиях в Санкт—Петербурге, куда съедутся лучшие представители Санкт—Петербурга, Ленинградской области, других регионов России и ближнего Зарубежья.

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26—29 января 2017 года в Санкт—Петербургском государственном бюджетном учреждении «Центре физической культуры, спорта и здоровья Красносельского района» в девятый раз пройдёт региональный турнир по боксу среди юношей на призы Чемпиона мира в супертяжелом весе Николая Валуева.

На турнир, в качестве почетных гостей, приглашены заслуженные Мастера спорта победители Чемпионатов Европы и мира, Чемпионы СССР и России по боксу Вячеслав Яковлев, Рафаэль Мубарякшин, Игорь Ружников, Алексей Пестряев и другие выдающиеся спортсмены. И конечно, главным действующим лицом станет Чемпион мира среди профессионалов в супертяжелом весе Николай Валуев, под патронажем которого и пройдут соревнования.

Желаем керчанам показать свой наилучший результат и достойно отстоять честь нашего города!

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