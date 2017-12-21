Керченские боксеры получили подарки из Петербурга

В честь Дня Николая Чудотворца 19 декабря более 100-ни ребятишек получили подарки из Санкт-Петербурга от президента корпорации “ООО-Пантикапей”, нашего земляка – Д.А.Яковенко и фонда Иоанна Кронштадского. Нам очень приятно , что Россия помнит нас и помогает нашим детям.

Ныне взрослые боксеры готовятся к 5-му Юбилейному Всероссийскому турниру по боксу городов-героев , который пройдет с 5 по 9 мая в нашем городе. Пожелаем всем добра , счастья и здоровья.

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На снимке: дети спортсмены с подарками от святого Николая и взрослая команда боксеров. Крымская Региональная Федерация спортивных и боевых видов единоборств имени Георгия Победоносца.

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