Керченский боксер победил на турнире в Симферополе. Ему пришлось проявить не только силу и технику, но и усердие и выносливость.

В Симферополе состоялось открытое первенство города по боксу мастеров спорта СССР Виктора Дмитриевича Чернонога, Николая Николаевича Синдецкого, Михаила Петровича Кораблева.

Честь Керчи защищали воспитанники ДЮСШ №4. Воспитанники тренеров Дубина В.В., Айдинова А., Шевченко А.Л., Игорь Лемешко (до 52 кг), Арсен Хайруллаев (до 60 кг), Эльнур Ислямов (до 63 кг), Александр Китченко (до 75 кг) показали себя на достойном уровне.

По итогам соревнований, керченин Арсен Хайруллаев одержал победу в турнире, получив Кубок Лучшего боксера соревнований.

Второе место занял также керченский спортсмен — Игорь Лемешко.

Редакция KerchINFO.com присоединяется к поздравлением, гордиться победителями и желает, чтобы кубки лишь мотивировали к новым достижениям и не позволяли останавливаться на достигнутом.

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