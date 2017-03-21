Керченские боксёры привезли медали с крымских соревнований

В Саки завершилось Первенство Республики Крым по боксу, среди юниоров 1999 – 2000 годов рождения.

Керчь на соревнованиях представляли студенты Судомеханического техникума ФГБОУ ВО «КГМТУ» (дир. Степанов Д.В.) и воспитанники ДЮСШ №4 г. Керчи (дир. Минин И.В.): Игорь Лемешко, Арсен Хайруллаев, Данил Семин, Сергей Лапитан, Александр Китченко.

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Данил Семин завоевал золотую медаль, став победителем турнира.

Арсен Хайруллаев и Алесандр Китченко удостоились бронзовых наград.

К соревнованиям боксеров готовили тренера ДЮСШ № 4: Гумен И.Н., Шевченко А.Л., Айдинов А.

Поздравляем наших земляков и желаем успехов на предстоящих турнирах!



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