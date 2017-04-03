Керченские боксёры завоевали медали на региональном турнире

В Керчи прошёл турнир по боксу. В соревновании сразились около 80 боксёров из разных городов региона.

В Керчи завершился XVIII Открытый Региональный турнир по боксу, памяти тренера-преподавателя Корецкого Г.Б.

За медали сражались около 80 спортсменов, из команд Краснодарского края (Краснодар, Анапа, Темрюк) и Республики Крым (Севастополь, Симферополь, Керчь, Феодосия, Ленинский р-н).

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Среди керчан золотые медали завоевали воспитанники ДЮСШ №4 (директор Минин И.В.) и «ККБ «ГРАНД» (президент Шакарян Г.Л.), тренеров Шевченко А.Л. и Шевченко Л.В.: Барских Артур, Костенко Игорь, Нечипас Александр, Нечипас Дмитрий, Семин Данил, Абдельмумен Зин-Эддин, Алексанян Арсен, Эмиралиев Шевкет, Парасич Даниил, а также тренера Гумена И.Н.: Сапрыкин Никита и Шевель Дмитрий.

Редакция присоединяется к поздравлениям и желает покорять все большие вершины.



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