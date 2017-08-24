Керченские болельщики собираются на матч в Севастополь

Для тех, кто любит футбол и считает себя болельщиком ФК «Океан» Керчь!

3 сентября состоится первый выездной матч нашей команды. Приглашем болельщиков и просто любителей футбола отправиться на выезд и поддержать наших парней в «дерби городов-героев» с ФК «Севастополь».

Читайте: Футбольный матч с участием ФК «Океан» станет настоящим праздником

03.09.2017 организуем выезд в Севастополь. Сбор в 08:00 возле стадиона 50-летия Октября. Стоимость поездки туда и обратно на комфортабельном автобусе 750 рублей. Количество мест ограничено. Справки по телефону 8 (978) 553-98-95.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

