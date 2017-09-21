Керченские больницы: 1+1=1

В Керчи началось общественное обсуждение проекта слияния двух больниц – «Керченской городской больницы 2» и «Керченской городской больницы №1 им. Н.И.Пирогова». Мнения горожан принимаются до 26 сентября.

В пояснительной записке к проекту распоряжения говорится, что реорганизации больниц улучшит медицинское обеспечение керчан, повысит качество услуг, улучшит финансирование бюджетных учреждений и сэкономит бюджет Крыма.

Также в документе указано, что проект распоряжения согласован со всеми заинтересованными исполнительными органами государственной власти Республики Крым. Однако, объединение лечебных учреждений возможно только после общественного обсуждения на основания приказа министра здравоохранения.

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Замечания и предложения керчане могут отправить по электронной почте pochta@cmiac.ru с пометкой «общественное мнение Керчь», или обычным письмом по адресу:, 290015, г. Симферополь, пр-кт. Кирова. 1, 3 этаж. Каб. 4. В письме обязательно указать ФИО, адрес электронной почты, и адрес регистрации места жительства.

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