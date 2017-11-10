Керченские больницы проверили на готовность к аварийному отключению света

Администрация города проверила готовность электро-генераторов в городских больницах. Осмотр проведен с целью предупреждения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с аварийным отключением или уменьшением лимита электроэнергии.

Данную информацию, на официальной странице в соцсети, опубликовал глава керченской Администрации Сергей БОРОЗДИН:

«В соответствии с распоряжением Главного Управления Министерства Российской Федерации по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республики Крым от 30.10.2017 г.№ 167-р, с целью предупреждения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с аварийным отключением или уменьшением лимита электроэнергии на территории Республики Крым, отделом по противодействию терроризму и взаимодействию с учреждениями здравоохранения Управления по ГО и ЧС Администрации города Керчи проведен смотр готовности автономных резервных источников питания установленных в государственных учреждениях здравоохранения, расположенных на территории города»,- говорится в сообщении.

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Смотр осуществлялся путем запуска установок, проверялось наличие аккумуляторных батарей и запаса топлива.

Напомним, в Крыму этой зимой могут быть проблемы с электричеством – полуострову может не хватить 120 мегаватт электроэнергии в пиковые периоды.



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