Спортсмены МОО «Федерация спортивной борьбы г. Керчи» достаточно удачно закончили 2016 год и начали новый — 2017 год.

В конце декабря и начале января керченские спортсмены завоевали призовые места.

29.12.2016 года в пгт Красногвардейское состоялся Республиканский юношеский «Новогодний турнир» по греко-римской борьбе.

I место — Флигинских Владислав (33 кг), Ланбин Михаил (41 кг)

III место — Иванов Роман (44 кг)

МОО «Федерация спортивной борьбы г.Керчи» в лице Президента организации Брусакова С. А. поздравляет жителей Керчи с наступившим Новым 2017 годом и праздником Рождества Христова.

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05.01.2017 года в городе Бахчисарай состоялся Республиканский юношеский турнир «Рождественские каникулы» по греко-римской борьбе.

Юноши 2004-2005 гг

I место — Жаворонков Алексей (31 кг), Хван Олег (41 кг)

II место — Япэскуртэ Максим (33 кг)

III место — Иванов Михаил (31 кг)

Юноши 2006-2007 гг

II место — Кибиц Артем (32 кг)

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