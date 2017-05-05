Керченские чиновники привезли домой футбольную бронзу

Руководство Керчи достойно представило Керчь на турнире «Кубок городов-героев». Чиновники вернулись в город с бронзой.
В среду, 3 мая, в Москве в спорткомплексе «Лужники» прошел футбольный турнир «Кубок городов-героев». Керчь на столь ответственном матче представляла команда из руководства города: заместитель председателя администрации Керчи Дилявер Мельгазиев, директор стадиона им. 50-летия Октября Олег Жмака, начальник отдела по вопросам физической культуры, молодежи и спорта Виталий Кальченко, Начальник службы пожаротушения, подполковник Сергей Навродский.
Читайте: Навстречу Дню великой Победы
Поддержать наших футболистов в столицу отправились председатель Керченского городского совета Лариса Щербула с главой администрации города Сергеем Бороздиным.
В итоге, керченская сборная заняла достойное 3 место.
Отметим, турнир ежегодно проходит на протяжении вот уже нескольких лет. Первоначально «Кубок городов-героев» был учреждён Председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко и впервые был приурочен к 70-й годовщине празднования Победы в Великой Отечественной войне.
Другие актуальные новости Керчи читайте на сайте KerchINFO.com.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: