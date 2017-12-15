Керченские депутаты встретились с горожанами старшего поколения

Всероссийская политическая партия «Единая Россия» на основе своих предвыборных обязательств сформировала несколько проектов, результатом реализации которых является решение реальных проблем граждан.

Это проект «Школа грамотного потребителя», проект «Городская среда», «Старшее поколение», «Парки малых городов» и многие другие.

Так, 14 декабря в рамках реализации проекта «Старшее поколение» была проведена встреча получателей социальных услуг с депутатами Керченского районного отделения партии «Единая Россия» Мирохиным Артемом Анатольевичем и Шпехтом Павлом Юрьевичем. Встреча состоялась в социально-реабилитационном отделении ГБУ РК «КЦСО г.Керчи».

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На полуторачасовой встрече обсуждались различные вопросы и темы: по освещению малых улиц и ремонту дорог, выделению помещений для выездного приема специалистами Горгаза, о перевозке пассажиров и отношении водителей к своим обязанностям, платежах за капремонт и многое другое. Особо остро звучала тема о медицинском обслуживании в больницах и поликлиниках нашего города, о качестве и доступности этих услуг.

В процессе встречи депутаты давали советы и информацию о службах, курирующих тот или иной вопрос, так же ими были зафиксированы особо важные вопросы, в решении которых необходима помощь и полномочия специализированных служб и учреждений города.

Заведующая организационно-методического отделения ГБУ РК “КЦСО г.Керчи” Артемова Татьяна Владимировна

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