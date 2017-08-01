Керченские десантники прыгнули с парашютом

В Керчи 29 июля состоялась спортивно-патриотическая акция «Мы любим небо». Мероприятие проходило по инициативе Керченского отделения ДОСААФ в РК и Керченского филиала РООВДВ «Союз десантников Крыма».

Утром 29 июля участники акции «Мы любим небо» совершили прыжки с парашютом с принудительным раскрытием спортивного управляемого купола по системе «Static Line». Для новичков был проведен предварительный пятичасовой инструктаж.

В спортивно-патриотическом проекте приняли участие ветераны ВДВ и спецназа, члены Керченского отделения «Молодая гвардия» и просто керчане, любящие высоту.

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Спортсмены-парашютисты показали своё мастерство, ветераны ВДВ и спецназа свою решительность и силу духа: им пришлось десантироваться в сложных условиях при порывах ветра до 20 метров в секунду, а начинающие парашютисты с первого раза подружились с небом.

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