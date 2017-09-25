Керченские дети могут поучаствовать в экологическом конкурсе

В Год экологии для маленьких жителей большой страны проходит два конкурса, где дети (от 7 до 18 лет) могут проявить себя и показать своё видение экологических проблем. Конкурс рисунка «Природа родного края» и конкурс фотографий «Экологические места России».

В кадр фотографов или на картины юных художников могут попасть заповедные уголки России или места, которые требуют экологической помощи, исчезающие растения или животные, природные памятники, символические эмблемы Года экологии, а также экологические мероприятия, в которых участвовал автор.

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Сканированные рисунки и фотографии в электронном виде в формате JPG, расширение 300 dpi участники размещают на сайте http://эко2017.рф. Приём работ проходит до 10 ноября.

Выставка работ победителей конкурсов и их награждение пройдёт 15 декабря в Москве в здании Совета Федерации.

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