Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппа ниже эпидемического порога на 4%. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в Республике Крым.

На 1 неделе 2017 по сравнению с предыдущей предновогодней неделей на территории республики отмечается снижение уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями по всем возрастным группам населения, в том числе среди детей от 0 до 2 лет на 42,6%, от 3-6 лет – на 52,6 %, 7-14 лет на 61,4% взрослого населения – на 54,08%.

В целом по населению республики заболеваемость ниже эпидемического порога на 4.0%.



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По состоянию на 09.01.2017 лабораторно в Республике Крым подтверждено 253 случая гриппа.

С 26 декабря по 9 января все дошкольные учреждения Керчи были закрыты. Соответственно все утренники, которые пришлось отменить, проходят сейчас, перед старым Новым годом.

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Несмотря на то, что праздники для детей проходят с опозданием, воспитатели, родители и ребятишки совместно активно готовятся к мероприятиям. Поэтому все детки смогли прочитать подготовленные стихотворения, и получить вкусные подарки.

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