Керченские дети продемонстрировали свои таланты (фото)

В Керчи прошёл отчётный концерт коллективов «Дома детского и юношеского творчества». Юные таланты Керчи порадовали горожан яркой концертной программой.

Различные творческие коллективы ДДЮТ подготовили красочную концертную программу и пригласили жителей и гостей города на этот праздник.

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На главной сцене ДК «Корабел» приглашённых гостей радовали зрелищные танцевальные номера и вокалисты с бархатными голосами.

Несколько часов концерта прошли незаметно. Аплодисменты сопровождали каждое выступление, а руководителей щедро одарили пахнущими весенними букетами.

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