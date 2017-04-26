Керченские дети учились рисовать на песке

Традиционно по вторникам в Картинной галерее Восточно-Крымского историко-культурного музея — заповедника проходят занятия в рамках реализации программы «Доступная среда» для воспитанников Центра медико-социальной реабилитации детей и молодежи с ограниченными возможностями и ГБОУ РК Керченская специальная школа-интернат.
На специальном оборудовании для занятий песочной анимацией, под руководством опытных художников Лариной Н.Б. и Казьминой Г.Н., дети быстро и легко создают картины на простые и незамысловатые сюжеты: «подводный мир», «любимый зверёк», «мой дом» и др.
Такие занятия приносят огромную пользу: развивают мелкую моторику и общую координацию движений, концентрацию внимания и усидчивость, а также фантазию, воображение и творческие способности детей.
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Для детей — аутистов решается проблема взаимодействия с другими участниками занятия, осуществляется социализация их через творчество. Увлекательные и развивающие занятия песочной анимацией включены психологами и психотерапевтами в программу лечения нервной системы.
Вы можете посетить наши мастер-классы по песочной анимации, живописи, графике, росписи керамики и морских камней, предварительно записавшись по телефону 22086, 25061, +79780054797.
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