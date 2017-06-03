Керченские дороги: как город встречает «Боспорские агоны»

Вскоре в Керчи стартует 19-й ежегодный фестиваль античного искусства «Боспорские агоны». Однако город не полностью готов.

Любимый керчанами, жителями и гостями Крыма Международный фестиваль античного искусства «Боспорские агоны» в девятнадцатый раз проводится на крымской земле. С 9 по 14 июня 2017 года в Керчи, наследнице древнего Пантикапея, пройдут 5 насыщенных фестивальных дней, объединенных темой «Керчь — древнейший город России».

Читайте: «Боспорские агоны — 2017»: программа фестиваля

Однако жители города сетуют на то, что Керчь не подготовилась как следует к одному из важнейших мероприятий года. Читатели поделились с редакцией KerhcINFO.com фотографиями дороги по пути к Колоннам Пританея (ул. Пантикапея). А ведь непосредственно в Пританее состоится фееричное открытие 19-ого фестиваля.

Важно отметить, что подобных мест в городе огромное множество и гостей фестиваля ожидает крайне не приятные сюрпризы.

Напомним, ремонт дорог в Керчи: очередь дошла до «Дружбы».

Другие актуальные новости Керчи читайте на сайте KerchINFO.com.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

