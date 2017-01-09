Глава администрации Керчи Владимир Подлипенцев отчитался о ходе очистки дорог от снега. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

Чиновник отметил, что три машины для уборки снего работали в городе еще с ночи, когда начался снегопад. Однако на некоторое время два из них вышли из строя.

«Неполадки были оперативно устранены и спецтехника продолжила уборку», — отмечает Подлипенцев.

Читайте: Снег — не повод чистить обочины?

Также он отметил, что администрация закупила 600 тонн противогололедных реагентов для дорог для того, чтобы снизить вероятность ДТП. И акцентировал на том, что ответственность за состояние междомовых дорог отвечают управляющие компании города.

Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

