Керченские дворы наконец-то благоустроят

На благоустройство дворов, скверов и парков в Крыму из федерального бюджета будет выделено 400 миллионов рублей. Эти средства выделятся в рамках реализации проекта «ЖКХ и городская среда. Половину этой суммы — 200 миллионов получит столица Крыма, остальные средства будут распределены между крупными городами: Керчью, Феодосией и т.д.

В этот проект включены все населенные пункты, в которых больше тысячи жителей, передает Крымская служба новостей.

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Согласно программе, 30% выделенных средств будет направлено на благоустройство парков и мест массового скопления людей, остальные — на благоустройство дворов. Кроме того, руководством Крыма отмечается, что в первую очередь деньги будут направлены в те районы, где депутаты и местные жители сами выдвигали инициативные проекты по благоустройству территории.



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