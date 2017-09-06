Керченские дворы облагораживают рабочие из Ростова

В Керчи продолжается благоустройство внутридворовых территорий. Рабочую технику и людей в оранжевых жилетах на этот раз наблюдают жители дома по улице Карла Маркса 1.

Там уже сняли асфальт, рабочие ООО «СК-Строй» заменят его на новый, а так же установят бордюры и сделают пешеходные дорожки. На эти цели закуплено 500 м2 тротуарной плитки и 1000 м2 асфальта.

Эту дворовую территорию планируют доделать в течение нескольких дней. Останется ли детская площадка, рабочие не знают, говорят, это в компетенции местной администрации.

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Бригада работает с 8 утра и до 19 часов вечера. «Дождь тормозит работу, но не останавливает. Вот жилеты пришлось снять. У нас есть трактор, но мы и вместо него можем. Лишь бы тачки давали и лопаты хорошие» — говорят мужчины. На вопрос, почему в Керчи работают люди из Ростова, один из рабочих Сергей Тарасов, ответил, что здесь или все ленивые или миллионеры.

Также бригада займётся благоустройством ещё шести керченских дворов, в частности, на улицу Привокзальную 35 уже завозят материал.

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