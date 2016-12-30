В Феодосии состоялся ежегодный турнир по художественной гимнастике «Белые ангелы». Керчь представлял спортивный клуб «Черкио».
Несмотря на то, что СК «Черкио» весьма молодой — функционирует всего лишь 1,5 года — его воспитанники заняли призовые места в различных номинациях. Покорять гибкостью и пластикой на турнир в Феодосию отправились 13 юных керчанок от 5 до 11 лет.
Читайте: Керчь завоевала первые за 20 лет медали по художественной гимнастике
Тренера Гладкова Екатерина и Недоступ Ольга гордятся своими ученицами, поскольку для многих из них это были первые соревнования.
Редакция KerchINFO.com присоединяется к поздравлениям и желает пополнять коллекцию медалей и прославлять родной город на просторах всей страны.
1 of 2