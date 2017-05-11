Керченские гимназисты бежали в память о героях

В Керчи прошел легкоатлетический забег в честь Дня Победы. Ученики гимназии No 2 им. В.Г.Короленко преодолевали дистанцию с георгиевскими ленточками.

Праздничные шествия в честь Дня Победы проходят во всех городах-героях, военных округах в ряде крупных городов России и стран СНГ. В этот день традиционно встречаются фронтовики, возлагаются венки к Могиле Неизвестного Солдата, памятникам славы и воинской доблести, гремит праздничный салют.

Читайте: Керченская библиотека: онлайн встреча в честь Победы

Коллектив и ученики гимназии No 2 им. В.Г.Короленко также решили внести свою лепту в чествование великого праздника.

8 мая 2017 года в гимназии состоялся легкоатлетический забег «Георгиевская лента», посвящённый 72-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне. Несмотря на недружелюбную погоду, ветер и моросящий дождь, ребята 7-8 классов преодолели дистанцию с георгиевскими лентами на груди.

Напомним, также 8 мая 2017 года в Керчи прошло традиционное Факельное шествие.

Другие актуальные новости Керчи читайте на сайте KerchINFO.com.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

