Керченские инвалиды нуждаются в помощи

Керченскому обществу инвалидов необходима материальная помощь. Организации необходимо доставить гуманитарную помощь из Сочи.

В России практически всегда говорят — инвалиды. На Западе — люди с ограниченными возможностями здоровья. По сути — одно и то же, но, как считают борцы за права инвалидов, в России инвалиды — одна из самых слабозащищённых категорий населения.

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Поэтому в Международный день борьбы за права инвалидов ежегодно во многих городах страны проводятся акции «Инвалид — равный член общества», а также множество других благотворительных и просветительских мероприятий, специальных конференций и митингов с одной лишь целью — борьбы за права инвалидов жить нормальной полноценной жизнью.

МОИ ГО КЕРЧЬ просит оказать любую благотворительную помощь для нуждающихся, особенно нужна материальная (финансовая) помощь для оплаты доставки гуманитарной помощи из города Сочи: половое покрытие, оборудование, инвентарь для ремонта и оснащения Реабилитационного досугового Центра для инвалидов.

Наши реквизиты:

Обшественная Организация

«МЕСТНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЕРЧЬ»

Местонахождение: 298300,

г. Керчь, ул.Пролетарская, д.50/52

БАНК: АО «ГЕНБАНК», г. Симферополь

р/с: 40703810105930000003

БИК: 043510123

КОРСЧЕТ: 30101810835100000123

ОГРН: 1159102117008

ИНН: 9111018680

КПП: 911101001

ОКТМО: 35715000

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