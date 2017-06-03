«Керченские каникулы-2017»: хореографическая страница

В Керчи в самом разгаре фестиваль исполнительного мастерства «Керченские каникулы-2017». Детки со всей России демонстрировали свои таланты на керченской сцене.

Сегодня, 2 июня, прошёл первый конкурсный день республиканского фестиваля-конкурса исполнительного мастерства «Керченские каникулы-2017».

Началась неделя фестиваля со дня танца. В ходе хореографической страницы фестиваля под названием «Ритмы танца» более 700 юных танцовщиков из самых разных уголков нашей необъятной страны и ближнего зарубежья сражались за звание лучшего и знакомили зрителя с колоритными танцами на сцене ДК «Корабел».

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Важно отметить, что хореографический конкурс продолжался с 10:00 и закончился около 18:00.

Также параллельно хореографической странице, в ДШИ проходила конкурсная театральная страница «АртКонтакт», которая продолжится и завтра.

5 июня в рамках фестиваля пройдёт конкурс камерной музыки, где виртуозы будут демонстрировать свои навыки и умения игры на различных инструментах. Мероприятия начнется в 17:00 в театральном зале ДШИ.

Уже 6 июня керчане и гости города смогут посетить открытие музыкальной педагогической страницы «Музыкальный мир педагога», где на сцену выйдут опытные преподаватели, концертмейстеры и студенты. Гостей ожидает необычайный по своему составу и красоте концерт. Начало в 11:00 в театральном зале ДШИ.

7 июня состоится методическая конференция «Обзор творчества и исполнение произведений композитора Республики Крым Анны Колтуновой (г. Севастополь)». Начало в 12-00.

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