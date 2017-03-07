Керченские каратисты поборолись за победу в первенстве «Керченская весна»

В Керчи состоялось первенство по Киокусинкай Каратэ «Керченская весна». Соревнования прошли в прошедшую субботу, 4 марта, на базе зала Дворца пионеров.

Спортивный праздник носил «дружеский» характер. Мероприятие было в основном организовано для того, чтобы дать возможность каждому выступающему почувствовать, что такое выход на татами. Результаты первенства помогли сансею определить основных претендентов для поездок на будущие соревнования.

Отметим, что 12 марта в Евпатории,в зале Дворца спорта, состоится открытый турнир по Киокусинкай Каратэ «Крымская весна 2017». В соревнованиях примут участие юноши, девушки и юниоры кумитэ и ката, в том числе и керченские спортсмены.

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Редакция KerchINFO.com желает удачи и новых побед нашим соотечественникам в будущих соревнованиях.



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