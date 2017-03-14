Керченские каратисты вернулись с победами с турнира «Крымская весна»

В прошедшее воскресение в Крыму состоялся Открытый турнир «Крымская весна» по киокусинкай среди детей и юношей и по кумитэ и ката среди взрослой возрастной категории. В соревнованиях приняли участие и керченские каратисты. Наши спортсмены вернулись домой с новыми победами.

Открытый турнир «Крымская весна» состоялся 12 марта 2017 г. во Дворце спорта города Евпатория. В соревнованиях приняли участие не только крымские спортсмены, а также гости из Московской области.

Наши соотечественники традиционно вернулись домой в Керчь с медалями. По итогам соревнований Богдан Кучерук занял 1 место, Виталий Грибень — 2 место, Влад Кукушкин — 2 место и Соколовский Роман — 3 место.

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Напомним, что спортсмены были отобраны во время проведённого ранее в Керчи первенства по Киокусинкай Каратэ «Керченская весна».

Редакция KerchINFO.com, поздравляет керченских каратистов с победами и желает им новых достижений в будущих соревнованиях!



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