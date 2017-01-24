Администрация города сообщает о том, что завтра 25 января состоится встреча руководства города с представителями керченского казачества.

В здании администрации по ул.Кирова 17, в кабинете 102 в 10:00 состоится совещание по вопросам реализации Стратегии государственной политики РФ в отношении казачества Крыма.

Встреча будет проводиться под руководством исполняющего обязанности Атамана крымского казачьего общества Вадима Иловченко и начальника отдела по делам казачества государственного комитета Дмитрия Воронина.

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Как раннее сообщала редакция KerchINFO.com на будущем рабочем совещании будут обсуждаться проблемные вопросы и перспективы развития керченского казачества в городе.

Также будет обговариваться ход выполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии государственной политики РФ в отношении Российского казачества до 2020 года на территории Республики Крым.

На рабочее совещание приглашены атаманы всех официально зарегистрированных керченских казачеств, представители МВД, МЧС, военкомата, духовенства, руководители города и СМИ.

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