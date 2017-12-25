Керченские коммунальщики не могут поделить территорию

Керченские коммунальщики не хотят убирать «ничейную» территорию. Жители района 29-го отделения Почты Крыма еще с осени пытаются решить вопрос уборки проблемного участка.
Сегодня к Журналистам КерчьИНФО обратилась керчанка Любовь БРОВЕЕВА с просьбой помочь разобраться в сложной ситуации. Напротив 29-го отделения Почты еще в сентябре срубили сухие ветки с деревьев. По сей день они лежат на своем месте. Данную территорию давно никто не убирает.
«Мы обращались в общественную приемную. Нам обещали обратить внимание на эту проблему. Спустя 2 месяца ничего не изменилось. 21 ноября была на приеме граждан. Обещали к Новому году решить вопрос. Но воз и ныне там», – рассказывает керчанка.
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КерчьИНФО обратились к главному специалисту по благоустройству города Юлии ПЕТРЕНКО:
«Эту территорию уже сегодня уберут сотрудники управляющей компании «ЖилСервис». Это уже наболевшая проблема с кадастрированием. Управляющие компании отказываются убирать территорию, которая по документам не находится в их полномочиях. Бывало даже оставляли некошеный участок метр на метр. Мы опираемся на элементарные правила благоустройства и стараемся делить придомовую территорию», – пояснила главный специалист.
Вопросы кадастрирования придомовой территории решат уже в следующем году. Тогда уже будет понятно кто несет ответственность за каждую тропинку.
Что касается уборки данной территории – журналисты КерчьИНФО проследят за выполнением обещаний.
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