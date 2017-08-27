Керченские коммунальщики продолжают облагораживать город

Сотрудники керченского предприятия «ЖилсервисКерчь» ведут работы по благоустройству придомовых территорий. Об этом на своей странице в социальной сети сообщает глава городской администрации Сергей БОРОЗДИН.

Работы ведутся по адресам: ул. Буденного, ул. Горького, ул. Блюхера, ул. Ворошилова, ул. Фурманова, Индустриальное шоссе и 1-й Портовый переулок.

Основная масса проделанной работы заключается в сборе и уборке сухой листвы и травы.

Кроме того, по Индустриальному шоссе, 27, 23, 21/1 осуществлена побелка бордюров. А в подъезде дома №9 выполнено остекление окон.

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По улице Фурманова, 1 коммунальщики приступили к ремонту подъезда. В доме № 10 улице Горького отремонтирован цоколь. Также сотрудники «ЖилсервисКерчь» провели ремонт ступенек в доме № 24 по ул.Буденного.

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