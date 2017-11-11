Керченские коммунальщики убирают сухую листву

Керченская осень ничем не отличается от любой другой: время года принесло с собой сезонные фрукты и овощи, дождливую погоду и опавшие листья.

Традиционно, каждую осень одним из направлений деятельности коммунальных служб города становится сбор опавших сухих листьев.

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Так, уборку зеленых зон от сухой листвы производят сотрудники городского коммунального предприятия «Аршинцево». Работы производятся по главной улице района – ул. Орджоникидзе. Об этом на своей странице в социальной сети сообщает Глава керченской администрации Сергей БОРОЗДИН.

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