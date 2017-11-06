Керченские коммунисты прошли по городу с красными флагами

Утро понедельника в Керчи началось с шествия в честь 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Члены коммунистической партии в Керчи прошли с поднятыми красными флагами КПРФ от пересечения улиц В. Дубинина и К.Маркса до площади Ленина.

В основном, в рядах шествующих были люди пожилого возраста. Кто-то с красными гвоздиками в руках, кто-то с флагами и красными ленточками. Всего собралось около 60 человек. Уже подходя к главной площади часть колонны запела, наверное, самую известную песню, посвящённую социалистической революции и Владимиру Ленину «И вновь продолжается бой».

Читайте: В керченской картинной галерее рассказали о Революции

Под памятником Ленина первый секретарь партии КПРФ в Керчи Иван ЖЕЛТЕНКО выступил с речью. Он выразил недовольство существующей властью страны, и в частности Керчи: «Посмотрите, что с нашими скверами и парками делается. Хотят превратить, чтоб не деревьев, ничего не росло. Только чтобы маленькие мегаполисы были. Всё застраивают». Выступление первого секретаря завершилось под крики собравшихся «Ура!».

Всё шествие сопровождали сотрудники полиции. В целом, нарушений и происшествия на митинге не зафиксировалось



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

