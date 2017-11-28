Керченские литераторы проводят поэтический турнир

В Крыму проходит Всероссийский поэтический интернет-турнир «Пегасьи бои», организаторами выступает керченская литературная студия «Дело Пегаса». К участию приглашаются все, кто умеет складывать слова в рифмы и делает это, как минимум, красиво.

«Чу! слышите, друзья, как в творческом неистовстве бьют копытами Пегасы молодёжных (и не очень, но располагающих пишущей молодёжью) литобъединений? Как воинственно трепещут их, чернилами перепачканные, перья? Как ржут… В общем, готовятся схватиться на поэтическом интернет-турнире «ПЕГАСЬИ БОИ 2017»» – так призывают к участию молодых поэтов.

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Конкурс проходит в три тура – на каждый тур одно литобъединение выдвигает по три стихотворения размером, не превышающим шести строф (до 25 стихов).

Организаторы отмечают, что соревнования проводятся по «олимпийскому» принципу, но не на выбывание, а в том смысле, что победители прошлого сезона становятся организаторами следующего. Участвовать в поэтическом турнире могут любые молодежные литературные объединения без какого-либо географического исключения. Свои творческие работы можно присылать на специально созданную интернет – площадку.

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Заключительный этап, гала-концерт, подведение итогов, вручение кубка и призов для крымских литобъединений пройдёт в Симферополе, для поэтов с материка – в Твери. Все работы, попавшие на турнир опубликуют в специальном одноимённом альманахе, а некоторые разместят и в средствах массовой информации.

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