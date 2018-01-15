Керченские лучники заняли весь пьедестал на первенстве Крыма

На прошлой неделе керченские лучники приняли участие в первенстве Крыма. Ребята вернулись домой с семью медалями.

С 12 по 14 января в Евпатории проходили соревнования по стрельбе из лука. Керченские спортмены достойно выступили на соревнованиях.

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Спортсмены соревновались в меткости в трех возрастных категориях. В категории 1998-2000 года рождения Софья ШЕХОВЦОВА и Дмитрий РУКАВИШНИКОВ заняли вторые места.

Керченские юноши 2001-2003 г.р Алексей КРАСНОВ, Владислав ВОВК и Эдуард КУЗНЕЦОВ заняли весь пьедестал почета.

В категории 2004-2005 г. р. Алексей КУЛЕБА завоевал второе место, Максим ШИШЛОВ – третье.

Все спортсмены достойно показали себя на соревнованиях. Пожелаем им развития в спорте и больше побед.



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