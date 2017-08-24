Керченские магазины поборются за звание лучшего

В Крыму проводится конкурс на звание «Лучшее предприятие розничной торговли Республики Крым 2017 года». В республиканском мероприятии принимают участие и керченские магазины.

Как сообщает пресс-служба Администрации г. Керчь, конкурс на определение лучшего предприятия розничной торговли проводится с целью определения субъектов, которые применяют самые современные технологии и наиболее эффективные методы торговли.

Также участники конкурса должны проводить работу, направленную на повышение культуры обслуживания населения и обеспечение положительной динамики розничной торговли.

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В одной из номинаций, которая звучит как «Лучший магазин у дома» приняли участие три керченских конкурсанта: магазины «ЛУЧ», «Табакерка» и «Фреш-маркет».

Победитель первого этапа конкурса определяется с помощью анкетирования населения.

Администрация города просит керчан принять участие в анкетировании. Заполненные анкеты можно сдавать по адресу улица Кирова, 17, каб. 321 или отправлять на электронный адрес torg_kerch@mail.ru до 30 августа 2017 года.

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