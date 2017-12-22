Керченские мамы поблагодарили «предпринимателя-волшебника»

Керченские мамы решили лично поблагодарить предпринимателя, который подарил их детям праздник. Журналисты КерчьИНФО поймали трогательный момент объективом камеры.

В День Святого Николая владелец магазина «Дружба +» Александр ДОЦЕНКО подарил самым маленьким покупателям настоящий праздник. Одна из сотрудниц магазина нарядилась Снегурочкой и раздавала деткам подарки.

Керчане отметили благородный поступок предпринимателя:

«Нашим деткам было приятно получить подарки от Снегурочки. Для малышей это настоящее счастье. Больше всего им интересен сам процесс», – говорят мамы счастливых малышей.

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В социальной сети в группе керченских мамочек девушки решили объединиться и написать благодарность владельцу магазина.

«Спасибо Вам за то, что подарили праздник нашим детям. Спасибо за то, что дарите им веру в чудо. Спасибо за Ваше доброе сердце», – написали мамы в благодарственном письме.

К сожалению, Александр Леонидович не смог принять эту благодарность лично. Это сделал его заместитель Валерий.

Сказать простое «спасибо» дано не каждому человеку. Поступок керченских мам достоин уважения.

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