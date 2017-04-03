Керченские мамы просят о помощи

Муниципальные службы города не позаботились о керченских мамочках. Молодым мамам приходится не прогуливаться с колясками, а преодолевать полосу препятствий.

В редакцию KerchINFO.com поступили жалобные письма от молодых мамочек Керчи, которым приходиться ежедневно гулять по городу с колясками.

В данной ситуации речь идёт про тротуары вблизи остановки «Казакова».

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«На наших новых остановках, просто нет заездов для колясок. Если съезд и есть, то не знаешь куда по нему съехать, поскольку он направлен в клумбу. Как же тогда передвигаться людям с ограниченными возможностями, если даже мамочкам с колясками очень тяжело по ним проезжать?», — отмечает в письме читательница.

Подобное положение дел не только вблизи остановки, но и по пути в детскую поликлинику №2.

«А проезд по тротуару в детскую поликлинику №2, вообще просто невозможен. Все время лужи или яма на яме», — сетует молодая мама.

Читательница в лице всех мам города просит обратить внимание местных властей на эту ситуацию и принять меры.

Важно отметить, что район остановки «Казакова» далеко не единственный проблемный в Керчи. Тротуары и межквартальные дороги — больное место города, которое, к сожалению, остается таковым уже многие годы.



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