Керченские маршрутчики объявляют забастовку

В Керчи назревает транспортный скандал. Водители маршрутного такси по направлению поселка Мичурино собираются бастовать.

Как сообщают редакции KerchINFO.com жители поселка Мичурино, водители маршруток планируют устраивать протест. Основная причина — отсутствие дорожного покрытия на отрезке участка от остановки «Магазин» и до конечной.

Читайте: Посёлок Мичурино по-прежнему утопает в грязевом болоте

«Власти города уже давно обещали привести в порядок дорогу по этому маршруту, но никак этого не делают. Тут попросту нет дорожного покрытия», — отмечают жители поселка.

В связи с этим, водители маршруток намерены сократить путь следования автобуса №6 до остановки «Магазин». Важно отметить, что от нее до тупика еще 3 остановки и преодолевать данное расстояние жителям придется пешком.

Забастовка, по словам самих водителей, должна начаться в ближайшие дни.

Жители также намерены обращаться в административные инстанции, дабы решить проблему, поскольку отсутствие транспорта крайне пугает керчан.

Другие актуальные новости Керчи читайте на сайте KerchINFO.com.

ОБНОВЛЕНО: водители уже перестали курсировать по полному маршруту. Людей высаживают на остановке «Магазин».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

