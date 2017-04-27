Керченские МЧСники очистили пляжи

Ежегодно в преддверии курортного сезона МЧС России проводит Всероссийскую акцию «Чистый берег». Об этом сообщает пресс-служба МЧС Керчи.

Спасатели Керчи приняли активное участие в данном мероприятии. Только за два дня силами личного состава 16 и 17 пожарно-спасательных частей 3-го пожарно-спасательного отряда ФПС по Республике Крым, совместно с учащимися Керченского политехнического колледжа и других учебных заведений.

Читайте: Афиша мероприятий Керчи 27 апреля — 1 мая

Было расчищено более 1500 м2 береговой зоны в районах пляжа «Черепашка» и «Институт», собрано и вывезено более трёх тонн бытового мусора. В акции приняло участие 30 человек личного состава и около 100 учащихся.

Акция продолжиться до конца апреля всех активных и болеющих душой за свой город горожан приглашаем принять участие в акции.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

