Керченские МЧСники спасли на пожаре жительницу Героевки

В поселке Героевское на втором этаже двухэтажного жилого дома произошел пожар. МЧСникам удалось спасти 45-летнюю женщину. Причины возгорания выясняют эксперты.

По данным пресс-службы МЧС РК, пожар случился в 14:49, при этом потушить возгорание площадью 30 квадратных метров удалось к 16:15.

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По прибытию на место, спасатели отделения 17-ой пожарно-спасательной части 3-го пожарно-спасательного отряда сумели отыскать в задымленном помещении женщину.

Керченские спасатели передали ее медикам «скорой помощи».

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