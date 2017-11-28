Керченские многоэтажки без лифта: кто виноват?

В Керченских многоэтажных дома около 4 месяцев не работают лифты. Подрядная организация, выполняющая ремонт подъемников оставила значительные недоработки. В отношении организации ведется претензионная работа.

В редакцию сайта КерчьИНФО обратились керчане, которые проживают в многоэтажных домах, где с августа месяца не работают лифты:

«Мы живём в девятиэтажке, в нашем доме 3 лифта, их взяли на капитальный ремонт ещё в августе, уже 4 месяца мы ходим пешком. Живу на 8 этаже, двое маленьких детей – год и два года. Так вот, лифт вроде как сделали, но никто его не хочет включать, так как нет кнопки вызова диспетчера, везде во всех инстанциях разводят руками, никто не берется собрать комиссию, по вводу в эксплуатацию. Что делать? Куда обращаться, если ни Крым лифт, не горисполком помочь не могут?»,- рассказала керчанка, проживающая по адресу ул. Орджоникидзе, д.90.

Позже к нам обратился молодой человек с той же проблемой, но уже в доме по Вокзальному шоссе.

Читайте: В Керчи коммунальщики отремонтировали «дырявый» дом

Сделав несколько звонков, журналистам КерчьИНФО удалось выяснить, что этим вопросом занимается Некоммерческая организация Региональный Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым. Мы обратились к данной организации за разъяснениями:

«Запуск осуществляется после приема выполненных работ. Когда комиссия выехала на проверку подготовленных лифтовых оборудований , были обнаружены недоработки. Подрядчику даны сроки на устранение этих недоработок. В отношении организации ведутся претензионные работы и дан срок до 15 декабря, сдать оборудование в эксплуатацию», – так прокомментировали ситуацию специалисты из Фонда капитального ремонта Республики Крым.

Выяснилось, что остался вопрос в диспетчеризации. Она в отремонтированных подъемниках не обеспечена. Это очень важный пункт, без которого нельзя осуществить запуск.

Журналисты КерчьИНФО будут продолжать следить за ситуацией и оповещать керчан о проделанной работе.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

