Керченские моряки пройдут обучение на легендарном паруснике «Крузенштерн»

Сегодня, 25 апреля, из порта приписки Калининград четырехмачтовый барк «Крузенштерн» начинает своё передвижение в 2017 году. Плавательную практику на борту осуществят 120 курсантов, из которых часть -керченские моряки.
Первый рейс легендарного судна в этом году будет длится 61 сутки. На пути следования, который составит 2200 морских миль, запланированы заходы в следующие порты: Свиноуйсьце (Польша), Гамбург (Германия) и Остенд (Бельгия).
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Отметим, что в за весь 2017 год «Крузенштерн» намерен выполнить три учебных рейса. Таким образом, парусник станет своеобразной плавучей академией для более чем 300 курсантов различных морских учебных заведений страны.
Справка.
«Крузенштерн» — один из самых больших в мире четырехмачтовых барков. Судно было построено в 1926 году и совершило два кругосветных плавания, трансатлантическую экспедицию, становилось победителем международных парусных регат и гонок
За 90 лет барк прошел 1 млн 300 тыс. морских миль.
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