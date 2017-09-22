Керченские мотоциклисты сводят с ума местных жителей

В редакцию сайта КерчьИНФО поступило письмо от керчанина, проживающего по ул. Генерала Петрова. Местный житель жалуется на шум от мотоциклов.

Я живу на улице Генерала Петрова в девятиэтажках. В последнее время (особенно в летний период) улица стала очень шумной. Днем – это пол беды. Но вот когда наступает ночь, и город засыпает то просыпается … нет, не мафия как вы могли подумать. А мотоциклисты на мотоциклах с прямотоками. Или специально просверленными дырками в глушителях. Бог их разберет.

Представьте себе картину. Лето, жара, ты спокойно сидишь и смотришь телевизор или сидишь за столом с ноутбуком. И вдруг из окна в комнату врывается истошный рёв, заглушающий ТВ, музыку, и не то, что разговор, даже твои мысли.

Мало того. После 11 порой и в час ночи они начинают носиться с сумасшедшей скоростью. Как водитель со стажем, могу сказать, что эта скорость далеко превышает положенный максимум в 80 км/ч.

Самый ужасный момент, когда они тихо подкатывают к переходам, а потом дают газу по максимуму. Ночью в 12, когда ты уже лежишь в постели и спишь, ты просыпаешься от дикого вопля, который сотрясает звуковой волной всё в округе и отражается в соседних домах.

Мне непонятно одно: куда подевалось ГИБДД? Ведь есть четко установленные нормативы относительно звука выхлопа. И почему на центральной улице-трассе творится такой беспредел? Почему никому нет дела до этого ежедневного издевательства над людьми?

Как водитель и любитель мотоциклов я понимаю и разделяю восторг у нормальных людей от езды на них. Но так наплевательски относиться к жителям, это неправильно.

Без преувеличения могу сказать что даже низко летящие самолеты не издают таких громких звуков, как ревущие гоночные мотоциклы на полном газу, да еще и в 12 ночи.

С уважением,

В. Емельяненко.

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