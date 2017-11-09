Керченские мотоспортсмены не спешат закрывать мотосезон

Официально закрытие мотосезона было еще 30 сентября, но теплая крымская осень дает возможность не прятать мотоциклы в гараже. В крымском пгт Скворцово 5 ноября прошли гонки по мотокроссу «MX-weekend». На соревнования приехало рекордное число участников. Керченская команда GMS Forsagemoto вернулись с мотокросса с призами.

Мотокросс был приурочен к 12-летию ДЮСТК «Форсаж». Десять керченских спортсменов, от 7 и до 60 лет, приняли участие в соревнованиях. Гонка была трудной, но интересной. Пришлось побороться с профессионалами из Москвы, Питера, Каменска, Уральска и Казахстана. Всего 140 спортсменов приняли участие в мотокроссе.

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Участники соревнований техничность и красоту гоночной трассы. А также, поблагодарили организаторов гонок за отличную подготовку трека.

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