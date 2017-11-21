Керченские мотоспортсмены закрыли сезон соревнований

Керченская команда GalanovMotoSchool приняла участие в мотокроссе, который стал завершающим в сезоне соревнований 2017 года. Сборы прошли в Джанкойском районе на одной из сложнейших трасс.

Всего в мотокроссе приняли участие более 50 спортсменов со всего Крыма. Керчане поехали уже привычным составом из 11 человек , 6 из которых дети. Тренер команды GalanovMotoSchool отметил, что для детей мотокросменов это очень хороший опыт:

«Трасса осень сложная и Большая – насыщенная трамплинами, подряд пять столов (каждый по 20-25 метров) и даже есть два трамплина построечных при СССР 50 метров длиной и высотой метров 20. Но все они, конечно, переделаны профессионально под нынешний мотокросс», – рассказал Денис ГАЛАНОВ.

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Также, тренер предоставил фото и видео с мотокросса, где видно настроение команды и уровень сложности трека.

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