Керченские МУПы лишат лицензии

По итогам выездного приема министров практически во всех керченских управляющих компаниях выявлены нарушения. МУПы лишат лицензии.
Глава Республики Крым Сергей АКСЕНОВ заслушал доклад Игоря Михайличенко по итогам выездного приема граждан в Керчи. Всего в нашем городе министрами было принято 220 керчан. Основные проблемы были связанны с работой местных управляющих компаний.
По словам керчан, многие МУПы не только не выполняют своих прямых обязанностей, но и продолжают требовать с людей деньги за невыполненные работы через суд.
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Еще в ходе выездного приема Сергей Валерьевич отметил такую работу муниципальных управляющих компаний.
На сегодняшний день уже проведены ряд проверок. Практически во всех управляющих компаниях были выявлены нарушения. Они были привлечены к административной ответственности по лишению лицензии.
«Лишайте лицензии! У администрации должен быть план, кто займёт эти места. Точно так же с жителями должен быть проговорён этот вопрос. Зачастую на приемах люди обращались с жалобами, что МУПы предъявляют им претензии за услуги, которые им не оказывали, в судебном порядке. Если услуга не поставлялась, если решения были приняты ещё до возвращения Крыма на историческую родину, нечего людям предъявлять претензии!», – заявил Сергей АКСЕНОВ.
В ходе доклада рассмотрели и другие вопросы. Преимущественно это были проблемы ЖКХ, водоснабжения и газоснабжения.
Сергей Валерьевич дал распоряжение контролировать все поручения граждан, в том числе и личного характера.
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