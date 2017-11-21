Керченские музеи откроют двери для людей с ограниченными возможностями

В Керчи на следующей неделе несколько городских музеев проведут «День открытых дверей» для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В преддверии Международного дня инвалидов, 2 декабря Лапидарий, Картинную галерею и Историко-археологический музей могут бесплатно посетить люди с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме этого с 30 ноября по 2 декабря для воспитанников реабилитационных центров проведути мастер-классы в гончарной мастерской и картинной галерее, а для керчан преклонного возраста сотрудники выступят с выездными лекциями.

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В музее отмечают, на протяжении нескольких лет учреждение проводит комплекс работ по созданию условий для посещения музеев Керчи людьми с ограниченными возможностями: появляются пандусы, интерактивные книги, создан зал для работ с кинетическим песком. Специалисты проводят занятия по песочной анимации, учат работать с глиной.

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В 2017 году были проведены первые экскурсии на жестовом языке. Многолетнее сотрудничество связывает музейные учреждения Керчи с Керченской специализированной школой-интернатом, Центром социально-психологической реабилитации детей и молодежи с функциональными ограничениями, Центром медико-социологической реабилитации пенсионеров. Музейные сотрудники проводят выездные лекции, экскурсии по экспозициям, творческие занятия.

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