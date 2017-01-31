Керченские музыканты покоряют Симферополь

В прошедшее воскресенье керченская панк-рок-блюз группа «Такси на Дубровку» с успехом отыграла сольный концерт в симферопольском клубе «BLACKOUT».

«Такси на Дубровку» организовалась всего полгода назад как проект резидентов и администрации клуба живой музыки «Промзона». В отличии от других музыкальных групп, «Такси на Дубровку» уже имеет крепкий авторский материал, состоящий из проверенных временем хитов таких групп как «Дед Ханасаки» (Керчь 1996-1999), «РадиоКефир» (Николаев 2000-2002) и «Реальная Ситуация» (Керчь-Киев 2003-2010). Также музыканты пишут новые композиции и могут исполнить свой вариант кавер-версии любой песни русского рока.

Даже внешне музыканты «Такси на Дубровку» отличаются от своих коллег по рок-н-ролльному цеху. Вместо принятого у нас стереотипа, что рок-музыкант должен быть волосат и дрищеват, музыканты «Такси на Дубровку» скорее напоминают бригаду братков из 90-х. И это отнюдь не пустые слова, ведь все участники занимались восточными единоборствами, боксом и рукопашным боем. Необычен и состав группы: кроме стандартных участников «ударник, бас и ритм-гитара» в группе играют сразу два соло-гитариста и скрипач.

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Группа любит и уважает такие стили как панк, блюз, джаз, рок-н-ролл и даже хардкор и не стесняется использовать их в своём творчестве. Все музыканты — профессионалы высокого уровня, но особо хочется отметить классного скрипача Юрия Кизимова, который закончил консерваторию с красным дипломом и специально прилетел из Москвы, чтобы сыграть этот концерт. Остальные участники вместе с друзьями и администрацией клуба «Промзона» приехали из Керчи на специально арендованном автобусе.

В воскресенье немногочисленная публика и администрация клуба «BLACKOUT» были буквально потрясены панковским драйвом и качественными текстами керченских музыкантов. Весь концерт прошёл «на одном дыхании», а в перерывах между отделениями выступили симферопольские друзья музыкантов: яркий поэт Данил Свистопляс и автор-исполнитель Александр Панков.

Директор клуба «BLACKOUT» заверил керчан, что не только будет их приглашать в будущем, но и порекомендует другим симферопольским клубам обратить внимание на этот необычный проект.

Давайте поздравим наших земляков с первыми успешными гастролями и пожелаем расширять географию своих выступлений вплоть до Москвы и Нью-Йорка.

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