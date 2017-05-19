Керченские музыканты приглашают на свои концерты

Керчан приглашают на концерт воспитанников музыкальной школы. На выходных пройдёт сразу два выступления.

19 мая (пятница) в 17-00 для Вас выступают учащиеся отделения сольного пения. В программе прозвучат старинные арии, романсы русских композиторов, народные песни и произведения современных авторов в исполнении учеников класса преподавателя школы Конюковой Натальи Михайловны.

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20 мая (суббота) в 16-00 состоится концерт Образцового ансамбля скрипачей «Корчев виолино» — Лауреата многочисленных конкурсов и фестивалей Международного, Всероссийского и Республиканского уровня. Руководитель ансамбля — заслуженный работник культуры Украины Батищева Нина Александровна.

Концерты состоятся в концертном зале ДМШ No1 по адресу ул. Свердлова, 6 (ГКЦ им. Ю.Богатикова), 4 этаж.

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