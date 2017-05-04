Керченские «наследники Победы» проявят себя в Симферополе

В Симферополе состоится финал детского конкурса «Мы – наследники Победы». В этом мероприятии примут участие и керченские ребята.

Финал состоится 5-го мая в Государственном Академическом Музыкальном театре Республики Крым. Наш город-герой на конкурсе будут представлять учащиеся гимназии №1 и школы №13. А мы, в свою очередь держим за них кулаки.

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Напомним, конкурс «Мы – наследники Победы» проводится уже в третий раз. Он позволяет детям через творчество вернуться во времена Великой Отечественной войны и прочувствовать атмосферу тех дней. Каждый год организаторы стараются привлекать к конкурсу все новых и новых участников.

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